Housemarque sta per annunciare un nuovo videogioco tripla A

Housemarque ha pubblicato un lungo post sul sito ufficiale della compagnia nel quale possiamo leggere che lo studio finlandese è in procinto di annunciare un nuovo videogioco tripla A.

Nell’anno che segna il venticinquesimo anniversario della fondazione della software house, il team che ha dato i natali a titoli arcade come Super Stardust, Resogun e Nex Machina fa sapere di aver messo in pausa tutti gli altri progetti attualmente in lavorazione, compreso il battle royale Stormdivers, per concentrare le risorse nello sviluppo di questo titolo tripla A ancora avvolto nel mistero.

Qualche anno fa, immediatamente la pubblicazione di Nex Machina, Housemarque dichiarò che non avrebbe più realizzato altri sparatutto di stampo arcade, dunque difficilmente questo nuovo progetto apparterrà a tale categoria. Ilari Kuittinen, CEO della compagnia finlandese fa sapere che il videogioco misterioso è in sviluppo da circa tre anni e presto verrà mostrato al mondo, tuttavia la decisione finale spetterà al publisher, anch’esso ancora ignoto.

Dunque a questo punto non possiamo far altro che aspettare l’annuncio ufficiale.

