L'Epic Games Store questa settimana regala The Bridge

Ancora un altro regalo da parte dell’Epic Games Store per spingere sempre più utenza PC a utilizzare la piattaforma digitale: questa settimana il titolo gratuito è The Bridge, surreale puzzle game con uno stile grafico decisamente peculiare.

Com’è ormai consueto, anche questa volta per riscattare il gioco basta cliccare su questo collegamento e seguire le semplici istruzioni presenti nella pagina web. Vi ricordiamo che la promozione sarà valida fino al 30 gennaio prossimo, dopodiché The Bridge verrà sostituito da un altro videogioco gratuito: scaldate il motore del trattore virtuale per la settimana prossima toccherà a Farming Simulator 19.

