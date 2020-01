EA lavora a un nuovo Star Wars: Knights of the Old Republic?

Secondo alcune indiscrezioni riportate da Cinelinx, uno studio interno a Electronic Arts potrebbe essere al lavoro su un nuovo Star Wars: Knights of the Old Republic.

Stando alle due fonti vicine agli ambienti di sviluppo, questo progetto dovrebbe essere a metà strada tra un remake del primo Kotor e un vero e proprio sequel, una sorta di re-imagining del videogioco originale al fine di far rientrare la storia di questa saga all’interno del nuovo canone stilato da Disney.

A tal proprosito, pochi giorni fa abbiamo riportato la notizia dell’ingresso di Revan all’interno del canon ufficiale, dunque alla luce di questo fatto la possibilità che un nuovo Star Wars: Knights of the Old Republic sia in sviluppo non appare così remota.

Ovviamente le informazioni che abbiamo appena riportato vanno prese con le opportune cautele del caso, ma non è la prima volta che si parla di un nuovo Kotor: già poco più di due anni fa spuntarono dei rumor simili a riguardo. Che si tratti dello stesso progetto? Solo il tempo saprà dirlo. Forse.

