Google Stadia: almeno dieci esclusive sono in arrivo nel 2020

Google ha svelato i suoi piani per supportare Stadia nel 2020, e questi includono ben dieci giochi esclusivi per la piattaforma che verranno presto rivelati.

La compagnia ha ringraziato i propri fan per i loro feedback ed ha assicurato di essere al lavoro sul futuro della sua piattaforma in continua evoluzione. Tra i vari traguardi in arrivo nel 2020 già abbiamo l’aggiornamento a Chromecast Ultra, l’aggiunta di Google Assistant e gli Achievements. Tra questi a quanto pare vi sono anche titoli esclusivi per Stadia in sviluppo da Typhoon Studios, Stadia Games e Entertainment Montreal.

Al momento Stadia conta 120 giochi, ma altri dieci sono in arrivo nel corso di quest’anno, tuttavia al momento non sappiamo quali possano essere questi giochi.

Per ulteriori aggiornamenti rimanete sintonizzati.

Fonte