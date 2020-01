Square Enix Collective e Bulkhead Interactive annunciano oggi che il puzzle game in prima persona The Turing Test uscirà su Switch via Nintendo eShop il 7 febbraio, così hanno annunciato le compagnie.

The Turing Test è uscito originariamente su Xbox One e PC ad agosto 2016, seguita dalla versione PS4 a gennaio 2017.

Per maggiori dettagli sul gioco vi rimandiamo alla pagina Steam ufficiale.

