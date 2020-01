Fortnite Chapter 2: confermata l'uscita della Season 2

Epic Games ha confermato che la Season 2 di Fortnite Chapter 2 uscirà come previsto il 20 febbraio 2020.

Il Fortnite Team non ha rivelato molto riguardo la nuova season, al momento sappiamo solo che il nuovo aggiornamento 11.50 implementerà l’engine fisico Chaos di Unreal Engine. L’obiettivo è quello di assicurare che Fortnite rimanga sempre Fortnite, ma probabilmente vi saranno degli urti qua e là lungo la strada. Per sistemare queste falle, Epic inizierà il processo con un piccolo gruppo di giocatori per tenere sotto stretto controllo tutti i feedback e migliorare il gioco nel corso del tempo.

Il 20 febbraio porterà dunque all’inizio di un nuovo capitolo di Fortnite, un inizio che vedrà nascere una collaborazione con Star Wars che include un ineaspettato tie-in con il film The Rise of the Skywalker.

