Konami potrebbe essere al lavoro su due nuovi Silent Hill

Secondo alcunne indiscrezioni diffuse negli scorsi giorni da AestheticGamer su Twitter, Konami potrebbe aver commissionato due nuovi progetti a tema Silent Hill ad altrettanti studi di sviluppo esterni, e non si tratterebbe di né di pachinko né di slot machine.

Stando ai rumor, uno di essi dovrebbe essere una sorta di reboot del celebre franchise horror, mentre è possibile che l’altro abbia una struttura episodica che rimandi ai videogiochi sviluppati dalla defunta Telltale Games. Tuttavia in quest’ultimo caso viene anche fatto l’esempio di Until Dawn, il teen horror sviluppato da Supergiant Games disponibile in esclusiva su PS4.

Il presunto insider conclude affermando che è probabile che almeno uno di questi due progetti legati a Silent Hill possa essere annunciato già nel corso dell’anno. Ovviamente prendete queste informazioni con tutte le cautele del caso, giacché stiamo riportando delle indiscrezioni non confermate.

