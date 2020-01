I server di Duelyst stanno per chiudere i battenti

Bandai Namco Entertainment ha annunciato che i server di Duelyst verranno chiusi tra un mese esatto.

Attraverso un post pubblicato sulla community di Steam, il publisher giapponese ha reso noto che il videogioco di carte free-to-play sviluppato da Counterplay Games, lo studio che sta realizzando Godfall, non sarà più accessibile a partire dal prossimo 27 febbraio. Da questo momento, inoltre, non è più possibile acquistare i Diamanti, la valuta in-game necessaria per sbloccare diversi contenuti; a tal proposito, la compagnia giapponese rimborserà tutti gli acquisti effettuati con denaro reale dal 21 dicembre scorso a oggi.

Non è chiaro il motivo che ha portato Bandai Namco alla chiusura dei server di Duelyst, ma è probabile che abbia a che fare con la costante riduzione di giocatori attivi.

