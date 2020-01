Disintegration: al via oggi la beta tecnica su PC, PS4 e Xbox One

Partirà questo pomeriggio la beta tecnica di Disintegration, il nuovo FPS sviluppato da V1 Interactive, studio di sviluppo fondato dal co-creatore di Halo, Marcus Lehto.

Durante questo test tecnico sarà possibile provare in anteprima due delle tre modalità multiplayer che saranno presenti nel gioco completo. In Retrieval, la prima modalità di gioco, due squadre competeranno in due round. In ognuno di questi una squadra cercherà di portare a destinazione un oggetto che potrà essere trasportato solo dagli uomini a terra mentre l’altra squadra sarà in difesa. Nella seconda modalità, Control, i due team si contenderanno il dominio di vari punti sulla mappa. I giocatori dovranno assicurarsi che le loro truppe a terra restino in vita e all’interno della zona di controllo, unico modo per accumulare punti e vincere la partita. La beta renderà inoltre disponibili sette degli equipaggi inclusi nella versione finale del gioco, come i Tech Noir (che infliggono danni maggiorati) o i Warhedz (che hanno la facoltà di lanciare ordigni nucleari)

Gli sviluppatori ci tengono a precisare che lo scopo di questo test è assicurare la stabilità della rete e raccogliere il feedback degli utenti prima del lancio del gioco, che avverrà nel corso del 2020.

La beta tecnica di Disintegration sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One dalle 17:00 di oggi, martedì 28 gennaio, fino alle 8:59 di giovedì 30 gennaio.

