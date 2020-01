Thronebreaker: The Witcher Tales è disponibile su Switch

A sorpresa, Thronebreaker: The Witcher Tales è stato reso disponibile sull’eShop di Switch, nonostante qualche tempo fa CD Projekt RED affermò che il gioco nonsarebbe approdato sulla console Nintendo.

Ora lo spin-off delle avventure di Geralt di Rivia incentrato sul minigioco del Gwent è acquistabile sulla piattaforma della Casa di Kyoto al prezzo di € 19,99. Thronebreaker: The Witcher Tales è un videogioco di carte strategico con una lunga e profonda campagna single player che ha per protagonista la regina Maeve impegnata a riconquistare le terre della Lyria e di Rivia.

In caso vogliate saperne di più, qui trovate la nostra recensione pubblicata in occasione del lancio del gioco su PC.

