Annunciato Monster Hunter Riders per Android e iOS

Capcom ha annunciato Monster Hunter Riders, uno spin-off free-to-play della celebre serie di videogiochi in dirittura di arrivo sui dispositivi Android e iOS.

Ambientato nel continente di Felgia, dove mostri e umani vivono in comunione grazie all’intervento dei dieci cavalieri del drago, il gioco offrirà la tipica impostazione della serie portando con sé un sistema di combattimento rinnovato e pensato esplicitamente per i sistemi mobili.

Per il momento l’uscita di Monster Hunter Riders è prevista nel corso del 2020 nel solo territorio giapponese, ma non è detto che il gioco non sbarchi anche in Occidente in un secondo momento.