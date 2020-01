Nioh ha venduto circa 3 milioni di copie in tutto il mondo

Nel corso di una trasmissione in diretta streaming incentrata su Nioh 2, il director Fumihiko Yasuda ha fatto sapere che le vendite del diretto predecessore hanno quasi raggiunto la cifra di 3 milioni di copie.

Per la precisione, le unità di Nioh vendute in tutto il mondo sin dal lancio si attestano a quota 2,95 milioni. Un risultato sicuramente importante per l’action che strizza l’occhio ai Souls sviluppato da Team Ninja ed edito da Koei Tecmo e sulle cui fondamenta potrebbe basarsi il possibile successo del suo sequel.

A tal proposito, vi ricordiamo che Nioh 2 sarà disponibile solamente su PS4 dal prossimo 13 marzo.

