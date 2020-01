One Piece Pirate Warriors 4: la modalità multiplayer nel nuovo trailer

Per la prima volta nella serie, One Piece Pirate Warriors 4 vanterà una modalità multiplayer online dove quattro giocatori potranno formare la propria squadra e collaborare in battaglia.

Qui sotto il nuovo trailer:

Per i fan più appassionati, Bandai Namco ha annunciato nove personaggi aggiuntivi come parte del Character Pass o acquistabili singolarmente. Presto verranno svelati maggiori dettagli su questi nuovi personaggi giocabili.

Confermati anche i bonus per la prenotazione con due costumi che arrivano direttamente dall’universo di Dynasty Warriors:

Wang Yuanji – Costume per Hancock

Cao Pi – Costume per Law

One Piece Pirate Warriors 4 sarà disponibile dal 27 marzo per PC, PS4, Xbox One e Switch.