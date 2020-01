Warcraft 3 Reforged è disponibile su PC, ecco il trailer di lancio

Per celebrare la pubblicazione di Warcraft 3 Reforged, da oggi disponibile su PC tramite Battle.net, Blizzard Entertainment ha confezionato e diffuso un apposito trailer di lancio.

Questa versione rimasterizzata include sia i contenuti del gioco base, Reign of Chaos, che quelli dell’acclamata espansione The Frozen Throne, incluse le relative campagne single player.

“Warcraft 3 è uno dei nostri più grandi successi, e siamo onorati che così tanti giocatori in tutto il mondo lo considerino ancora un caposaldo del genere RTS“, afferma J. Allen Brack, presidente di Blizzard Entertainment. “Con Warcraft 3 Reforged, il nostro scopo principale era modernizzare il gioco conservando tutti gli aspetti amati dai giocatori. Spero che penseranno che gli abbiamo reso giustizia.”

Tra le novità di Warcraft 3 Reforged troviamo una veste grafica completamente rinnovata e al passo coi tempi, il supporto multiplayer con la versione originale del gioco, un nuovo editor per permettere alla community di creare ulteriori contenuti inediti, nonché l’integrazione completa con le funzionalità di Battle.net.

Sengaliamo, inoltre, che l’edizione standard è disponibile a 29,99 €, mentre a 39,99 € è possibile acquistare l’edizione Spoils of War, che include modelli unici per Arthas, Cenarius, Jaina e Thrall, oltre a bonus di gioco per altri giochi Blizzard, come la cavalcatura Carro dei Morti per World of Warcraft, il dorso delle carte Terza Guerra per Hearthstone, la mascotte Mal’Ganis per Diablo III e altro ancora.

Infine, vi invitiamo a restare sintonizzati sulle nostre pagine giacché presto vi proporremo la nostra recensione di Warcraft 3 Reforged.