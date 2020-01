The Behemoth annuncerà presto un nuovo videogioco

The Behemoth, il team indipendente che ha dato i natali a Castle Crashers e al recente Pit People, ha reso noto che presto annuncerà un nuovo videogioco.

Attraverso un messaggio diffuso nelle scorse ore su Twitter, lo studio ha fatto sapere che l’appuntamento per il reveal del prossimo progetto è fissato nel corso della giornata di venerdì 31 gennaio, durante una trasmissione in diretta streaming che partirà quando da noi saranno le 2:00 del mattino.

A questo punto non ci resta che attendere ancora poco più di ventiquattro ore per saperne di più.

