Dal prossimo febbraio saranno disponibili altre due serie NZXT dedicate al perfezionamento del proprio PC: Kraken X-3 e Z-3. Entrambe perfezionano le linee precedenti dedicate al raffreddamento a liquido dei sistemi.

La serie Kraken Z-3 (disponibile in entrambe le configurazioni da 280 mm e 360 mm) è la scelta ottimale per una postazione gaming di alta gamma. Uno schermo LCD da 2,36″ (60 mm) fornisce una personalizzazione visiva. Alimentato da NZXT CAM, è in grado di visualizzare dati sulla salute del sistema, nonché qualsiasi immagine personalizzata o GIF animata. Con un’estetica senza precedenti, la serie Kraken Z-3 offre ai costruttori l’opportunità di esprimersi in un modo nuovo e ai giocatori di disporre di una soluzione esclusiva.

La serie aggiornata Kraken X-3 (disponibile nelle configurazioni 240, 280 e 360 mm) migliora le versioni precedenti ampliando le dimensioni dell’anello (+10%). Un sostegno aggiornato è ora ruotabile per garantire il corretto orientamento del logo NZXT e, inoltre, è stato integrato un canale RGB per consentire la facile aggiunta, per esempio, delle ventole AER RGB 2.

Entrambe le serie sono gestite da un comodo software con controlli intuitivi e semplici da usare. I cuscinetti offrono un funzionamento silenzioso, affidabilità a lungo termine e potenti prestazioni di raffreddamento. Anche l’installazione è di molto migliorata, semplificando molti aspetti nelle varie fasi.

PREZZI e CARATTERISTICHE

I prezzi consigliati per le Kraken sono:

X53 (240mm): 129,99 USD

X63 (280mm): 149,99 USD

X73 (360mm ): 179,99 USD

Z63 (280mm): 249,99 USD

Z73 (360mm) 279,99 USD