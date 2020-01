PlayStation Plus: annunciati i giochi gratuiti di febbraio 2020

Sony ha annunciato i giochi gratuti di febbraio 2020 per gli abbonati al PlayStation Plus.

Tra i titoli del mese abbiamo Bioshock: The Collection, The Sims 4 e il titolo multiplayer per realtà virtuale Firewall Zero Hour.

Qui sotto possiamo vedere i titoli in azione in un trailer dedicato:

Il primo raccoglie tutta la serie di Bioshock che porta i giocatori nell’abbanonata città sommersa di Rapture e all’interno della metropoli volante Columbia; il secondo non ha bisogno di troppe presentazioni e dà il controllo della realtà stessa; infine Firewall catapulta i giocatori in frenetiche battaglie tattiche 4 vs 4.

Maggiori dettagli sul blog ufficiale PlayStation.

Fonte