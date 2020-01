Motion Twin e Evil Empire hanno annunciato oggi la data d’uscita del DLC The Bad Seed in arrivo l’11 febbraio su PC, Switch, PS4 e Xbox One al prezzo di 4,99 €.

La nuova espansione introduce nel gioco nuovi biomi, nuovi incredibili armi e un nuovo ambiente tutto da esplorare, l’Arboretum, dove si nasconde un nuovo e potente boss. Il DLC sarà accessibile ad ogni giocatore, non importa il loro livello, tutti potranno sperimentare nuovi modi di morire.

Dead Cells è ora disponibile.

