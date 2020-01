Nintendo Switch: vendite complessive oltre quota 52 milioni

La Casa di Kyoto ha diffuso gli ultimi risultati finanziari aggiornati al trimestre che si è concluso il 31 dicembre dello scorso anno, rivelando che le vendite complessive globali di Nintendo Switch hanno superato quota 52 milioni.

Per la precisione, le console vendute ammontano a ben 52,48 milioni di unità, un risultato superiore alle aspettative che ha spinto la Grande N a rivedere al rialzo le previsioni di vendita relative all’anno fiscale in corso. Nintendo ha infatti ipotizzato che riuscirà a piazzare ben 19,5 milioni di console nel periodo che va dall’aprile del 2019 al marzo prossimo, contro le 18 milioni di unità previste inizialmente.

La compagnia giapponese ha poi aggiornato i dati di vendita dei videogiochi esclusivi per Nintendo Switch, facendo sapere che i recenti Pokémon Spada e Scudo hanno piazzato la bellezza di 16,06 milioni di copie in tutto il mondo. Bene anche Luigi’s Mansion 3, che entra nella top ten dei titoli più venduti con le sue 5,37 milioni di unità.

Mario Kart 8 Deluxe – 22,96 milioni Super Smash Bros. Ultimate – 17,68 milioni Super Mario Odyssey – 16,59 milioni The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 16,34 milioni Pokemon Sword / Pokemon Shield – 16,06 milioni Pokemon: Let’s Go, Pikachu! / Pokemon: Let’s Go, Eevee! – 11,76 milioni Splatoon 2 – 9,82 milioni Super Mario Party – 9,12 milioni New Super Mario Bros. U Deluxe – 5,85 milioni Luigi’s Mansion 3 – 5,37 milioni