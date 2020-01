Nasce C77 Entertainment, uno studio di sviluppo con sede a Seattle

Amplifier Game Invest, una sussidiaria di Embracer Group, ha dato vita a C77 Entertainment. Si tratta di un nuovo studio di sviluppo con sede a Seattle guidato dagli svedesi Mattias Kylén e Kenny Magnusson, due veterani dell’industria con un’esperienza decennale nello sviluppo di videogiochi tripla A.

Il nucleo di sei persone che forma il cuore pulsante di questa nuova realtà può contare su personalità di spicco nell’industria dei videogiochi, tutte con esperienza nella creazione di veri e propri blockbuster di grande successo, tra i quali citiamo diverse incarnazioni della serie Battlefield, League of Legends, Fortnite, Halo 4 e 5, Batman: Arkham Origins, e molti altri ancora.

C77 Entertainment si focalizzerà sulla creazione di nuove esperienze action rivolte sia al PC che alle console. A questo punto non vediamo l’ora di scoprire cosa stia bollendo in pentola, anche se verosimilmente bisognerà attendere a lungo prima di saperne di più.

