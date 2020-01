Yooka-Laylee and the Impossible Lair: una demo è ora disponibile

Team17 e Playtonic Games hanno pubblicato oggi una nuova demo per Yooka-Laylee and the Impossible Lair.

Qui sotto trovate il nuovo Accolade Trailer pubblicato per l’occasione:

La demo gratuita, disponibile su Switch, PS4, Xbox One e PC, dà la possibilità di saggiare alcune delle sfide del gioco, i primi cinque livelli e una Pageie Challenge, ma soprattutto i giocatori potranno provare a terminare l’Impossible Lair.

La demo non ha limiti di tempo. Il giocatore potrà trasferire i progressi della demo nel goco originale qualora lo si volesse acquistare in seguito.

Yooka-Laylee and the Impossible Lair è disponibile in digitale su PS4, Xbox One, Switch e PC al prezzo di 29,99 €. Le edizioni fisiche sono disponibili su PS4, Xbox One e Switch presso i rivenditori selezionati.