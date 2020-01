For Honor: Hope, la Stagione 1 dell'Anno 4 ha una data d'uscita

Ubisoft annuncia che la Stagione 1 dell’Anno 4 di For Honor, “Hope”, sarà disponibile dal 6 febbraio per PlayStation 4, Windows PC e Xbox One.

“Hope” inizia proprio quando il cataclisma che ha colpito il mondo di For Honor sembra finalmente essere giunto al termine. Tra il caos e i molti anni di guerra incessante, gli Eroi di For Honor avranno bisogno di un nuovo motivo per combattere.

I giocatori potranno accedere a nuove armi e armature saccheggiabili, oltre a eventi di gioco e molti altri nuovi contenuti, tutti basati sul nuovo cambiamento avvenuto nel mondo di For Honor. La nuova Stagione introduce anche il Pass battaglia, un nuovo sistema di progressi, che consentirà di sbloccare ricompense cosmetiche davvero uniche attraverso il Free Pass e il Premium Pass, completando partite, missioni arcade e ordini giornalieri.

“Hope” darà inizio all’Anno 4 di For Honor, “l’Anno del Giudizio”, che garantirà un ulteriore anno di contenuti per il gioco in quattro Stagioni, come due nuovi Eroi, nuove opzioni di personalizzazione, tra cui nuove corazze, e molto altro. Il bilanciamento resterà una delle priorità principali del team di sviluppo, oltre al supporto e allo sviluppo della scena competitiva con tornei ufficiali, che saranno organizzati a cadenza regolare. In omaggio al nuovo scenario, For Honor collaborerà con alcuni celebri artisti per la creazione degli artwork ufficiali del gioco per ciascuna Stagione, che offriranno nuove prospettive sul mondo di For Honor.

Con più di 20 milioni di giocatori, For Honor è disponibile per PlayStation 4, Windows PC e Xbox One, tra cui Xbox One X. For Honor è disponibile anche su UPLAY+, il servizio in abbonamento di Ubisoft.