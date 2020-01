Blair Witch è ora disponibile in edizione fisica per PS4 e Xbox One

Bloober Team S.A e Koch Media annunciano oggi che la versione fisica dell’acclamato gioco horror, Blair Witch, è ora disponibile per PlayStation 4 e Xbox One.

Blair Witch è un horror psicologico, story-driven, in prima persona basato sul cult cinematografico Blair Witch.

Dagli autori di Layers of Fear, il titolo coinvolgerà i giocatori in un inquietante indagine nei boschi della Black Hill Forest nei panni di un ex poliziotto. All’interno di questo scenario mutevole e maledetto, il protagonista accompagnato dal suo fidato compagno canino Bullet, dovrà lottare contro gli orrori della strega Blair, affrontare un passato travagliato e le sue paure più recondite.

Blair Witch è ora disponibile in formato fisico su PS4 e Xbox One.