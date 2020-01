Un Demo Disc di giochi indie horror ispirati a PS1 è in arrivo su PC

TheHauntedPS1, una community dedicata agli amanti dei giochi indie horror ispirati alla prima mitica PlayStation, ha annunciato l’arrivo su PC di un Demo Disc che raccoglie una serie di titoli horror in stile anni’90.

Si tratta di un’iniziativa interessante che va a tributare i vecchi Demo Disc venduti come inserti nelle riviste per PlayStation e che raccoglie una serie di demo sperimentali a tema horror realizzati da una collettiva di sviluppatori indipendenti. Ovviamente non si tratta di un vero Demo Disc, non verrà rilasciato in formato fisico e non funzionerà su PlayStation, tuttavia la raccolta racchiude 17 giochi che ne rievocano lo stesso stile.

Il Demo Disc uscirà digitalmente il 6 febbraio e potrà essere scaricato gratuitamente su Itch.io. Sulla medesima pagina trovate anche tutti i titoli inclusi nella raccolta.

Fonte

Hey everyone, good news! We've set a release date for the Demo Disc and the list of demos is decided.

The Demo Disc will release on Thursday The 6th of February at https://t.co/1TAOXhRifN and will include demos of the games listed in the cover image below! pic.twitter.com/S598UhOjaV

— HauntedPS1 (@HauntedPs1) January 30, 2020