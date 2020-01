Alien Hominid Invasion è il nuovo gioco dei The Behemoth

The Behemoth, come già preannunciato, ha rivelato oggi il suo prossimo progetto: Alien Hominid Invasion. Reimagining del primo gioco dello studio, Alien Hominid, il titolo sarà disponibile per PC e console.

Qui sotto il trailer d’annuncio:

L’arcade shooter cooperativo presenterà un nuovo gameplay, una nuova progressione, nuove meccaniche e molto altro ancora. Maggiori dettagli verranno annunciati al PAX East 2020 che si terrà dal 27 febbraio al primo marzo dove sarà giocabile per la prima volta. Alien Hominid Invasion sarà giocabile anche all’EGX Rezzed 2020 che si svolgerà dal 26 al 28 marzo a Londra.

Al seguente link trovate il sito ufficiale.

Fonte