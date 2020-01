Bandai Namco ha pubblicato un lungo gameplay da otto minuti dedicato a Captain Tsubasa: Rise of the New Champions.

Il trailer mostra un match completo tra la Toho Academy e la Nankatsu Junior High School, dando sfoggio della spettacolarità dell’azione di gioco tra tecniche speciali, scivolate, parate e scarti fulminei.

Lo trovate qui sotto:

Captain Tsubasa: Rise of the New Champions è basato sull’omonima serie manga, e permette ai giocatori di rivivere le coerografiche partite tra i liceali della serie attraverso un sistema di controllo semplice e un gameplay frenetico di stampo arcade.

Rise of the New Champions sarà disponibile per PS4, Switch e PC via Steam in tutto il mondo nel corso del 2020.

Se volete saperne di più vi lasciamo al nostro provato del gioco.

