Platinum Games ha aperto un sito teaser per un nuovo progetto

Platinum Games, lo studio giapponese che ha dato i natali – tra gli altri – a Bayonetta e NieR: Automata, ha aperto un sito teaser per un nuovo progetto.

La pagina web non presenta molti indizi, se non un numero 4 che volteggia tra i loghi della software house nipponica. Da notare che il codice sorgente del sito non contiene alcuna informazione nascosta, dunque non vi sono le basi per lanciarsi in speculazioni varie.

L’unica ipotesi che si può fare è che quel 4 sia in qualche modo riconducibile alla giornata di domani, martedì 4 febbraio, giornata in cui Platinum Games potrebbe svelare il suo prossimo videogioco; ma ovviamente si tratta di una ipotesi priva di qualsivoglia fondamento. A questo punto non ci resta che aspettare un eventuale annuncio ufficiale.

Condividi con gli amici Inviare