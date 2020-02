Retro Studios assume Jhony Ljungstedt, art director di Battlefield V

Retro Studios ha appena assoldato Jhony Ljungstedt, ormai ex esponente di spicco di DICE che ha lavorato come art director a progetti del calibro di Battlefield V, Mirror’s Edge Catalyst e Medal of Honor.

La notizia è stata ribattuta da VGC, sulle cui colonne leggiamo che Ljungstedt è da poco entrato a far parte dell’organico dello studio texano. Non è chiaro a quale progetto lavorerà il nuovo acquisto, ma vi ricordiamo che Retro Studios sta sviluppando Metroid Prime 4, dunque è possibile che Ljungstedt si sia unito al team che sta portando avanti il progetto legato a questo celebre franchise di Nintendo.

