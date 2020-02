Fable Fortune chiuderà i battenti il prossimo mese

Mediatonic e Flaming Fowl hanno annunciato che presto staccheranno la spina ai server di Fable Fortune, il videogioco di carte free-to-play ispirato al celebre franchise di Microsoft.

Gli sviluppatori fanno sapere che il negozio in-game è stato già disabilitato, dunque non è più possibile acquistare pacchetti di carte con denaro reale, mentre i server chiuderanno definitivamente il prossimo 4 marzo 2020.

Fable Fortune uscì in versione beta sul finire del 2017 sia su PC che su Xbox One, per poi raggiungere ufficialmente il mercato all’inizio dell’anno successivo.

