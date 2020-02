Nintendo ha in programma due Direct a febbraio?

Pare che la Casa di Kyoto abbia in programma non uno, ma ben due Nintendo Direct per il mese di febbraio.

A darne notizia ci ha pensato qualche ora fa il noto insider “Zippo” dal forum di ResetEra. L’insider sostiene che la Grande N terrà due Nintendo Direct nelle prossime settimane: il primo sarà con buona probabilità trasmesso nel corso della prossima settimana e avrà un carattere generale, elencando le varie novità in arrivo su Switch; il secondo, invece, potrebbe tenersi il 20 febbraio e dovrebbe essere dedicato interamente ad Animal Crossing: New Horizon, l’ultima incarnazione della saga in uscita il 20 marzo prossimo.

Ovviamente queste informazioni vanno prese con le provarbiali pinze, perlomeno finché non avremo una conferma (o smentita) da parte della stessa Casa di Kyoto.

