Saints Row 4 Re-Elected arriva su Switch a marzo

Deep Silver ha oggi confermato che Saints Row 4 – Re-Elected sarà disponibile per Nintendo Switch il 27 marzo 2020 ed è ora possibile effettuare il pre-order.

La versione per Nintendo Switch dell’acclamato Saints Row 4 includerà ben 25 DLC, incluso il pacchetto Dubstep Gun (Remix), il pacchetto Presidential, il pacchetto Commander-In-Chief e due espansioni della storia, Enter The Dominatrix e How The Saints Save Christmas.

I fan di Saints Row che effettuano il pre-order dell’edizione fisica, presso un retailer selezionato, riceveranno anche un set di Pin Badge presidenziali di Saints Row.