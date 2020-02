Empires in Ruins esce oggi in Early Access su Steam

L’italianissimo Empires in Ruins di Hammer & Ravens, un bizzarro ibrido tra 4X e Tower Defense, con la sua trama intrisa di umorismo macabro, esce oggi in Early Access su Steam.

Qui sotto il trailer ufficiale:

Empires in Ruins combina il meglio di tre generi: 4X, RTS e Tower Defense. Questo mix inedito offre al giocatore un’esperienza stimolante e innovativa; ma anche chi stia cercando un gioco più specializzato troverà pane per i suoi denti nelle diverse modalità.

I maniaci della strategia potranno imbarcarsi nella modalità Campagna compiendo una serie di sfide e la possibilità di auto-risolvere le battaglie per chi è meno interessato al real time. Per chi preferisce i Tower Defense può optare per l’Arcade Mode, infine la Sandbox Mode permette ai giocatori d combattere liberamente per le Marche Occidentali senza vincoli di trama.

Il titolo vanta una colonna sonora composta da una band in carne ed ossa e un introduzione narrata da Doug Cockle di The Witcher, inoltre presto Empires in Ruins sarà totalmente localizzato in italiano.

Empires in Ruins è ora disponibile su PC via Steam in Early Access.