The Sims celebra oggi vent'anni di creatività in tutto il mondo

The Sims, l’iconico videogioco di simulazione della vita, celebra oggi vent’anni di creatività con una vasta community di videogiocatori sparsi in tutto il mondo.

L’iconica serie gestionale è stata pubblicata per la prima volta nel 2000 e da lì il team Maxis Studio ha continuato a supportare ed espandere il gioco con nuove espansioni e contenuti di gioco dando la possibilità ai giocatori di raccontare le proprie storie e progettare il proprio ideale di casa perfetta.

Grazie ai numeri forniti per l’occasione da Maxis Studio, in questi vent’anni di vita sono stati creati oltre 1,6 miliardi di Sims, costruite oltre 575 milioni di unità familiari e più di 1,3 miliardi di Fiki Fiki.

Per celebrare questo importante evento, i giocatori di The Sims 4 potranno riscattare una speciale vasca idromassaggio che sarà disponibile gratuitamente attraverso un nuovo aggionamento quest’oggi.

Ricordiamo che gli abbonati PlayStation Plus potranno giocare The Sims 4 gratuitamente e inserirlo nella propria raccolta. Il gioco sarà disponibile per tutto il mese di febbraio.

Qui sotto trovate un’infografica che riassume i vent’anni di vita di The Sims.