Sony Interactive Entertainment chiude Manchester Studio

Sony Interactive Entertainment si prepara a chiudere Manchester Studio, lo studio di sviluppo fondato nel 2015 per sviluppare videogiochi esclusivi per PlayStation VR.

Stando a quanto riportato sulle colonne di GamesIndustry, tutti i dipendenti della compagnia sarebbero stati licenziati come conseguenza della messa in atto di una politica di riduzione di costi e aumento dell’efficienza. In questi cinque anni Manchester Studio non ha sfornato alcun titolo ma stava lavorando a un progetto non ancora annunciato, che a questo punto immaginiamo sia stato cancellato.

Da notare che si tratta del terzo studio britannico chiuso dalla divisione PlayStation nel corso di questa generazione: il primo fu Evolution nel 2016, seguito a ruota da Guerrilla Cambridge l’anno successivo, mentre adesso è toccato a Manchester Studio. Tutti e tre hanno lavorato, chi più e chi meno, a progetti per PlayStation VR.

