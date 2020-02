L'action RPG fantascientifico Hellpoint ha una data di uscita

Dopo una campagna di crowdfunding di successo e qualche anno di sviluppo, l’action RPG fantascientifico Hellpoint è quasi pronto per la pubblicazione, e ne è dunque stata annunciata la data di uscita.

Il videogioco sviluppato da Cradle Games ed edito da tinyBuild strizza l’occhio a tutti quei titoli che seguono la strada battuta da From Software e dalla saga di Dark Souls, permettendoci di esplorare la stazione spaziale Irid Novo al fine di svelane i segreti combattendo contro creature orribili e potenti divinità cosmiche. Da notare che Hellpoint supporterà anche la modalità cooperativa drop-in/drop-out, sia in locale che online.

Hellpoint sarà disponibile dal 16 aprile su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.