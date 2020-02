Pokémon GO: Mewtwo Corazzato comparirà nei raid a fine mese

The Pokémon Company International ha annunciato in questi giorni che in occasione del Pokémon Day uscirà su Netflix il film d’animazione Pokémon Mewtwo colpisce ancora – L’evoluzione. In previsione di questa prima visione globale, a partire dal 25 febbraio nei raid di Pokémon GO apparirà un Mewtwo Corazzato.

Inoltre, sempre sulla scia del neo-annunciato film d’animazione, aumenteranno le possibilità di incontrare alcuni dei Pokémon protagonisti. Nei raid di Pokémon GO appariranno i cloni di alcuni Pokémon, come Venusaur, Charizard e Blastoise, e nelle foto scattate con il popolarissimo gioco per dispositivi mobili potrebbe apparire il clone di Pikachu.

Ma non è tutto dal lato festeggiamenti in Pokémon GO: i giocatori potrebbero incontrare sulla loro strada Pikachu ed Eevee con i loro cappelli festivi, nonché Bulbasaur, Charmander e Squirtle con gli stessi vestiti facendo schiudere Uova da 7 km.

Un’altra chicca è la possibilità di fare ben due scambi speciali mentre si festeggia il Pokémon Day con gli amici.