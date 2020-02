Pokémon Scudo e Spada: svelato il nuovo Pokémon Toxtricity

The Pokémon Company International ha annunciato oggi la scoperta di un nuovo Pokémon Gigamax in Pokémon Scudo e Spada: Toxtricity.

Toxtricity è un Pokémon Elettro/Veleno. Gli attacchi di tipo Elettro usati da Toxtricity Gigamax diventeranno Gigatoxiscossa. Questa mossa Gigamax non si limita a danneggiare i nemici, ma li avvelena o li paralizza.

Maggiori dettagli sul Pokémon verranno svelati in occasione del Pokémon Day venerdì 14 febbraio.

Da oggi sono cominciate le Gare Online di Pokémon Spada e Pokémon Scudo su Nintendo Switch, e sono stati applicati alcuni piccoli cambiamenti al modo in cui si svolgono. D’ora in poi, per poter guadagnare dei Championship Point (CP) nelle Gare Online a cui si partecipa, sarà necessario collegare l’account Nintendo all’account del Club Allenatori di Pokémon. Per partecipare alle competizioni non è obbligatorio collegare i due account, tuttavia ciò è indispensabile per poter ricevere i CP.