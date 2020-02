Castlevania: la terza stagione della serie Netflix ha una data d'uscita

I fan che attendono ardentemente la terza stagione dell’adattamento anime di Castlevania ormai dovranno attendere solo un altro mese, la serie tornerà infatti su Netflix il 3 marzo.

La nuova stagione sarà composta da dieci episodi, due in più rispetto la scorsa stagione. Stando alla descrizione di Netflix, questa terza stagione di Castlevania promette molti più misteri, omicidi e vampiri. Visto il successo delle scorse stagioni ci aspettiamo grandi cose da questa Season 3.

A questo punto non ci resta che attendere il 3 marzo quando la stagione sarà disponibile nella sua interezza su Netflix.

Fonte

.@Castlevania is back on March 5th, and there’s more mystery, murder, mayhem, and vampires than ever. #Castlevania pic.twitter.com/9se4mRR2K8

— NX (@NXOnNetflix) February 4, 2020