Rod Fergusson lascia The Coalition ed entra in Blizzard Entertainment

The Coalition ha appena perso una delle sue figure principali: lo studio head Rod Fergusson ha annunciato il suo addio alla compagnia giacché presto si unirà all’organico di Blizzard Entertainment.

L’ormai ex director di Gears of War prenderà le redini di uno dei franchise più importanti della Casa di Irvine: quello di Diablo. Rod Fergusson si occuperà di supervisionare tutti i progetti a esso relativi, compreso l’attesissimo Diablo IV.

Fergusson dichiara che il suo nuovo incarico in quel di Blizzard partirà già a marzo, mentre in queste ultime settimane in The Coalition proseguirà il suo lavoro su Gears Tactics, lo spin-off strategico della saga in uscita su PC e Xbox One dal prossimo 28 aprile.

Condividi con gli amici Inviare