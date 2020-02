Atomic Heart torna a farsi vivo con un teaser di gameplay

Scomparso dai radar da svariati mesi, Atomic Heart è tornato a farsi vivo attraverso un breve teaser trailer che illustra nuove sequenze di gameplay.

Ambientato in un universo alternativo dove l’Unione Sovietica è stata protagonista di un eccezionale boom tecnologico sin dai primi anni Cinquanta, Atomic Heart ci permetterà di esplorare un vasto open world per fare i conti con robot impazziti e altre bizzarrie fantascientifiche in quello che può essere considerato un vero e proprio immersive sim.

Trattandosi di un teaser, è molto probabile che a breve venga diffuso anche un video di gameplay più lungo, magari corredato anche da una data di uscita dato che al momento Atomic Heart ne è sprovvisto.