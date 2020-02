Nacon ha acquisito il brand RIG per le cuffie Plantronics

Bigben Interactive ha fatto sapere che la sua sussidiaria Nacon ha stretto un accordo preliminare con Plantronics per l’acquisizione delle cuffie e del brand RIG. La definizione di questa transazione dovrebbe avvenire entro la fine di marzo 2020, dopo la sigla di tutti gli accordi di sorta.

Nacon intende sviluppare l’attività attorno alle cuffie RIG, specialmente sul territorio americano dove il brand ha raggiunto negli anni un’ottima diffusione. Questa operazione dovrebbe consentire a Nacon di stabilirsi con successo nel più importante mercato mondiale per questo genere di prodotti, e di operare con efficienza anche a livello di marketing con tutti i suoi prodotti dedicati al gaming.

Oltre all’estensione sul suolo americano, questa operazione permetterà a Nacon di rinforzare fortemente la sua offerta di accessori, grazie alla vasta e qualitativa gamma di prodotti RIG. Inoltre, sarà un’ottima occasione per rinforzare notevolmente anche la sua posizione con i prodotti Nacon.

