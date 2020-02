Koei Tecmo Europe e lo sviluppatore GUST Studios hanno oggi annunciato che il magico JRPG di prossima uscita, Fairy Tail, sarà ora disponibile in tutto il mondo il 25 giugno 2020. Il cambio di data, con il gioco originariamente previsto per il 19 marzo 2020, è dovuto al desiderio dello sviluppatore di migliorare ulteriormente il gioco per offrire ai fan un’incredibile esperienza legata al mondo di Fairy Tail.

Recentemente è stata annunciata anche una Digital Deluxe di Fairy Tail, che include un costume speciale Grand Magic Games, un Lacrima set bonus e un costume DDX Limited Ryza per Lucy.

Acquistando qualsiasi versione del gioco, fisica o digitale, entro un tempo limitato dal lancio permetterà ai giocatori di sbloccare in anticipo il costume speciale di Ezra, che verrà svelato prossimamente.

Fairy Tail è attualmente in sviluppo per Nintendo Switch, PlayStation 4 e Windows PC tramite Steam, ed è possibile effettuare il pre-order.