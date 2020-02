Below arriva su PS4 assieme all'inedita modalità Explore

Capybara Games ha annunciato che Below è in dirittura di arrivo su PS4 introducendo anche l’inedita modalità Explore.

Questo punitivo dungeon crawler disponibile da poco più di un anno su PC e Xbox One approderà sulla console Sony nel corso della prossima primavera, e porterà in dote non solo i contenuti già presenti sulle altre piattaforme, ma anche Explore. Questa modalità è stata progettata per rendere molto più accessibile il gioco, riducendo la difficoltà e trasformando i falò in checkpoint premanenti: ciò significa che alla morte sarà sempre possibile riprendere la partita da uno dei falò, senza dover per forza ricominciare tutto dall’inizio.

Da notare che la modalità Explore di Below sarà disponibile anche su PC e Xbox One sotto forma di aggiornamento gratuito in concomitanza con il lancio del gioco su PS4.