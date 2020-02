Daymare: 1998 si dirige su console, ecco la data di uscita

Destructive Creations ha annunciato la data di uscita delle versioni console di Daymare: 1998, intrigante survival horror ispirato a Resident Evil realizzato dagli italiani di Invader Studios.

Questa versione del gioco approderà su PS4 e Xbox One dal prossimo 28 aprile 2020. Da notare, inoltre, che la sola edizione PS4 sarà disponibile anche in formato fisico, mentre quella per la console Microsoft verrà venduta esclusivamente in digitale.

In caso vogliate saperne di più vi invitiamo a leggere la nostra recensione vergata da Gian Filippo Saba in occasione della pubblicazione di Daymare: 1998 su PC.