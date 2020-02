Annunciato Curse of the Dead Gods, nuovo action roguelike per PC

Focus Home Interactive ha presentato Curse of the Dead Gods, un nuovo action game di stampo roguelike in arrivo tra poco meno di un mese su PC tramite il programma di Accesso Anticipato di Steam.

Sviluppato da Passtech Games, già autori del discreto Master of Anima, il gioco metterà l’utente nei panni di un avventuriero in cerca di fama, potere e ricchezza che deve avventurarsi all’interno di un tempio maledetto, pieno zeppo di trappole micidiali e creature mostruose. Impossibilitato a perire a causa della maledizione che permea questa antichissima rovina, il nostro eroe dovrà cercare di raggiungere l’ultimo livello di questo dedalo letale e ottenere così i tanto agognati poteri divini, cercando di fare i conti con la corruzione strisciante che si insinuerà gradualmente in ogni cellula del suo corpo.

Curse of the Dead Gods sarà disponibile su Steam in Early Access a partire dal prossimo 3 marzo.