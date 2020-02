Final Fantasy 7 Remake: una nuova key art mostra il cast al completo

Square Enix oggi ha pubblicato una nuova key art che mostra il cast principale al completo di Final Fantasy 7 Remake.

La nuova immagine pubblicata mostra tutti i personaggi giocabili di FF 7 Remake; Cloud, Tifa, Barrett e Aerith. Da notare anche la presenza di Red XIII, giocabile nella versione originale su PlayStaton. Apparso anche nell’ultimo trailer pubblicato, Square Enix non ha ancora confermato se il personaggio sarà giocabile o meno in Final Fantasy 7 Remake.

Ricordiamo che FF 7 Remake sarà solo la prima parte della serie, e sarà incentrato interamente a Midgar, per questo motivo la key art non raffigura personaggi come Vincent Valentine, Yuffie, Cait Sith e Cid Highwind. Probabilmente questi personaggi compariranno nel prossimo remake dedicato a Final Fantasy 7.

Final Fantasy 7 Remake sarà disponibile dal 10 aprile su PS4. Come già detto nella giornata di ieri, il gioco rimarrà un’esclusiva PlayStation 4 fino ad aprile 2021.

Combining incredible visuals, stunning world-design, a glorious musical score, seamless strategic action-based combat and a captivating cast of characters – #FinalFantasy VII Remake is almost upon us.

We hope you're ready for it. #FF7R

Learn more: https://t.co/Y2vaeH2F36 pic.twitter.com/3oGdXOm2jh

— FINAL FANTASY VII REMAKE (@finalfantasyvii) February 7, 2020