Sonic the Hedgehog 2: la versione Switch aggiunge nuove funzioni

Sonic the Hedgehog 2 arriverà su Nintendo Switch la prossima settimana all’interno della serie Sega Ages che riporta alla luce i giochi del Sega Mega Drive dal 2017.

Sonic 2 sarà disponibile dal 20 febbraio e presenterà personaggi e gameplay mai visti nella versione classica del 1992. Nello specifico Knuckles – che ha fatto la sua prima comparsa in Sonic the Hedgehog 3 nel 1994 – sarà giocabile nella versione Switch di Sonic 2, inoltre i giocatori potranno usare l’abilità Drop Dash introdotta in Sonic Mania nel 2017. Sarà possibile anche usare lo spin-dash a mezz’aria per aumentare la propria velocità, tecnica utile per gli speedrunner.

I giocatori potranno anche iniziare una partita con la versione potenziata di Sonic – Super Sonic, una sorta di new-game-plus disponibile fin dall’inizio. Sonic the Hedgehog 2 implementerà anche una modalità time-trial con classifiche online.

Ricordiamo che il 20 febbraio giungerà su Switch anche Puyo Puyo 2, sempre parte della serie Sega Ages. Entrambi i giochi saranno disponibili al prezzo di otto dollari.

