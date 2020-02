Il team di System Shock 3 è stato licenziato, dubbi sullo sviluppo

Stando ad alcune indiscrezioni circolate in rete nelle scorse ore, lo sviluppo di System Shock 3 potrebbe essere in pericolo.

Tutto nasce dalla conferma dell’avvenuto licenziamento di almeno due dozzine di dipendenti di OtherSide Entertainment, tutti parte del team che stava portando avanti i lavori su questo terzo capitolo della saga. Come riportato da VGC, tra coloro i quali hanno lasciato la compagnia troviamo anche figure di spicco come il director, il design director, il lead programmer e il QA lead. La stessa Sam Luangkhot, ex community manager dello studio, ha confermato i licenziamenti sul forum ufficiale.

A questo punto non sappiamo cosa possa accadere allo sviluppo di System Shock 3, ma ovviamente speriamo che il gioco non venga cancellato alla luce di tutti questi licenziamenti. Restiamo in attesa di saperne di più, magari direttamente dalla bocca del creative director Warren Spector.

