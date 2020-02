THQ Nordic apre il nuovo studio Nine Rocks Games

THQ Nordic ha annunciato la fondazione di un nuovo studio di sviluppo: si tratta di Nine Rocks Games, una compagnia sussidiaria con sede a Bratislava, in Slovacchia.

Questo nuovo team verrà guidato da David Durcak, il quale ha trascorso gli ultimi cinque anni in quel di Bohemia Interactive come project lead di DayZ. Nine Rocks Games è formato da un nucleo di veterani dell’industria che hanno lavorato a progetti del calibro dello stesso DayZ, Soldier of Fortune 3, Conan e Chaser.

Il publisher ha poi fatto sapere che il nuovo studio di sviluppo è già al lavoro su un nuovo videogioco: uno sparatutto in prima persona con elementi survival. THQ Nordic promette di fornire più dettagli prossimamente.

Condividi con gli amici Inviare