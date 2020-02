Sword Art Online: Alicization Lycoris si mostra in un nuovo trailer

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer dedicato a Sword Art Online: Alicization Lycoris e alle novità di gameplay introdotte in questo nuovo capitolo della saga.

Tra queste, la nuova funzionalità “Tactic Emulating AI System” incoraggerà i giocatori a creare e provare nuove sinergie con i propri partner. Infatti, consentirà ai partner di memorizzare determinati comandi e usarli in maniera autonoma in base alla situazione e alle richieste del giocatore (ad esempio, attacco o difesa). Nella modalità online, poi, i giocatori potranno personalizzare il proprio aspetto ed esplorare l’Underworld con il proprio avatar. Attraverso la modalità multiplayer, fino a 4 giocatori potranno combattere insieme portando i propri partner, per un totale di 8 personaggi.

Vi ricordiamo che Sword Art Online: Alicization Lycoris sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One dal 22 maggio prossimo.